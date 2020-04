Haverá duas semanas difíceis pela frente nos EUA por coronavírus, prevê Trump

Por Estadão - Estadão 8

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco em sua conta no Twitter que haverá uma reunião da força-tarefa da Casa Branca sobre o coronavírus em breve, nesta tarde de domingo. Segundo ele, pode ou não haver entrevista coletiva depois da reunião, “a depender da nova informação”. “As conversas e reuniões de hoje têm se mostrado promissoras, mas haverá duas semanas difíceis pela frente!”, afirmou.

Anteriormente, Trump já havia dito que os EUA devem enfrentar um período duro nas próximas semanas, com expectativa no aumento do número de casos e vítimas da covid-19. “Nós estamos aprendendo muito sobre o Inimigo Invisível. Ele é duro e esperto, mas nós somos mais duros e mais espertos!”, afirmou Trump também no Twitter.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

