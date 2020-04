CCR tem queda de 18,8% no tráfego de veículos em MS na última semana

Por Estadão - Estadão 5

A Concessionária da Rodovia Sul-Mato-Grossense S.A. (MSVia), controlada pela companhia CCR, teve uma queda de 18,8% no tráfego de veículos durante a última semana (entre os dias 27 de março e 2 de abril) em razão das restrições de circulação impostas pela crise do coronavírus. O recuo mais forte foi no tráfego de veículos de passeio (-44,9%), enquanto a circulação de veículos comerciais teve uma baixa mais branda (-11,5%).

No acumulado de todo o ano (entre 1º de janeiro e 2 de abril), a MSVia anotou uma diminuição de 4,8% no tráfego total, sendo que houve baixa de 4,0% para veículos de passeio e redução de 5,1% para veículos comerciais.

As informações constam em comunicado ao mercado divulgado há pouco pela CCR. Desde que a crise do coronavírus ganhou dimensões no País, a CCR decidiu comunicar periodicamente o movimento nas estradas sob sua administração.

A MSVia é a concessionária responsável, desde o início de abril de 2014, pela administração, reforma, operação e duplicação da BR-163/MS. Com 845,4 quilômetros de extensão, a rodovia cruza o Estado de Mato Grosso do Sul entre as divisas do Mato Grosso e do Paraná, passando por 21 municípios e servindo a mais de 1,3 milhão de habitantes.

