Firjan realizará teste rápido de coronavírus em 556 mil trabalhadores

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) lançou o programa Testes Covid-19, para promover exames em massa nos 556 mil trabalhadores da indústria fluminense. O objetivo é agilizar o diagnóstico de doença e contribuir para evitar a propagação do coronavírus no Estado do Rio. A iniciativa terá capacidade de processar até 2.248 testes por dia e entregar os resultados em 24 horas.

“Neste momento difícil que o mundo todo está enfrentando, precisamos nos unir. É uma obrigação moral ajudar a sociedade no combate à Covid-19. Com essa iniciativa, os industriais do Rio, por meio da Firjan, garantem a proteção dos trabalhadores e ajudam as empresas fluminenses a retomarem suas atividades em segurança”, afirma o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.

Os testes serão oferecidos gratuitamente pela Firjan Sesi para pequenas indústrias, e a preço de custo para as grandes. O programa está sendo iniciado em abril e deve ser estender até setembro.

As coletas vão começar pela cidade do Rio de Janeiro, onde há mais casos de covid-19, seguindo depois para a Região Metropolitana e atingindo todo o Estado.

O Centro de Inovação SESI Higiene Ocupacional (CIS HO) fará a análise do material, em parceria com a UFRJ. A metodologia usada será a do padrão-ouro para diagnóstico, com coleta de secreções do nariz e garganta com o auxílio de hastes flexíveis para detecção do material genético do vírus.

Segundo o pesquisador chefe do centro de inovação, Antonio Augusto Fidalgo Neto, a metodologia pode detectar a presença do vírus antes do surgimento dos sintomas da covid-19.

