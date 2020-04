Após frustração em prova do 'BBB 20', Babu Santana ganhará carro

Por Estadão - Estadão 15

A final da prova do líder que ocorreu na quinta-feira, 2, no Big Brother Brasil foi disputada pelos participantes Flayslane e Babu Santana, com a vitória da primeira. Além da liderança, ela também ganhou um carro. Parte do público, porém, ficou triste pela derrota de Babu, e várias campanhas surgiram nas redes sociais para que ele também ganhasse um automóvel.

Logo após a prova Rafa Kalimann, que também participa do programa, comentou que pretende ajudar o ator a conseguir um carro após sair do programa. “Eu vou sair daqui eu vou fazer uma campanha para dar um carro para o Babu, eu vou dar um jeito”, disse ela.

Em meio ao desânimo de Babu por ter perdido a prova e o carro, também surgiram na internet algumas campanhas de arrecadação de fundos para comprar um carro para ele. Em uma publicação, os responsáveis pelas redes sociais do ator agradeceram as iniciativas, mas pediram para que as pessoas destinem doações para outras causas, como por exemplo ajudar comunidades no Rio de Janeiro.

Durante a noite desta sexta-feira, 3, a Fiat, patrocinadora da prova do BBB 20 desta semana, anunciou que dará um carro para Babu Santana por conta da repercussão do programa. “Quero realizar o sonho do carro zero!”, escreveu o perfil oficial e verificado da empresa no Twitter.

Além da Fiat, a empresa Easy Carros, especializada em higienização de veículos, afirmou durante a tarde que irá doar um carro para o ator: “Nós, em parceria com o grupo Green Automóveis não queremos mais te ver chorando. Quando você sair da casa do BBB 20 seu carro zero está te esperando.”

“Muita gente questionou no Twitter se não iríamos dar um modelo simples demais, que não se comparam ao que ele ficou apaixonado na prova do líder. E isso nós garantimos que não!”, informou Carolline Volpato, funcionária da empresa, para o E+. O modelo será escolhido por meio de uma enquete, que foi publicada no Instagram da Green Automóveis.

A empresa conta já estar em contato com a família de Babu, mas ainda não há uma previsão de quando a doação será feita. OE+ entrou em contato com a equipe de Babu Santana sobre o fato, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

