Patric rescinde com Atlético-MG e acerta retorno ao Sport

O lateral-direito Patric encerrou nesta sexta-feira a sua passagem pelo Atlético Mineiro. O defensor acertou a rescisão do seu contrato com o clube e acertou a sua transferência para o Sport, com a equipe pernambucana tendo anunciado a sua chegada em vídeo nas redes sociais.

Patric tinha vínculo com o Atlético-MG desde 2011, ainda que não tenha ficado na Cidade do Galo durante todo esse período. Afinal, foi emprestado para Ponte Preta, Avaí, Náutico, Coritiba e Vitória, além do próprio Sport.

Desde 2018, porém, ele deixou de ser emprestado pelo Atlético-MG. E na sua passagem pelo clube, somou 187 jogos disputados, com 12 gols marcados, tendo sido campeão estadual em 2015.

O seu contrato com o clube mineiro se encerraria apenas ao fim de 2020, mas uma negociação permitiu a rescisão do vínculo e o seu retorno ao time pernambucano, que estava em busca da sua contratação antes mesmo da paralisação do futebol brasileiro em função do surto de coronavírus.

Essa não será a primeira passagem de Patric pelo Sport, pois ele defendeu o time em 2013 e 2014. Com status de titular, disputou 90 jogos e marcou 15 vezes. “Faltam palavras para descrever toda a alegria de voltar ao Sport. Agradeço ao carinho da torcida, o esforço da diretoria, do meu agente, ao presidente Milton Bivar. Estou muito feliz. O bom filho a casa torna”, disse Patric, em vídeo no Instagram.

Sem Patric, o Atlético-MG ainda conta com duas opções para Jorge Sampaoli escalar na lateral direita: Guga e Mailton.

