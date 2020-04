Moody's rebaixa rating da Argentina para Ca, com perspectiva negativa

Por Estadão - Estadão 0

A Moody’s rebaixou nesta sexta-feira, 3, o rating da Argentina de Caa2 para Ca, com perspectiva negativa. Com isso, a agência diz que concluiu sua revisão da nota iniciada em 30 de agosto de 2019.

A agência de classificação de risco avalia que os credores privados terão de aceitar “perdas substanciais” no atual processo de reestruturação da dívida do governo, além de dizer que o choque financeiro e econômico com a pandemia de coronavírus força o governo a reduzir seus próximos pagamentos de dívida nos anos seguintes. A perspectiva negativa, segundo a agência, reflete o risco de que os investidores tenham perdas que possam ser superiores às consistentes com o rating Ca, “que tipicamente captura perdas de até 65%”.

A falta de acesso aos mercados e o estresse na liquidez, agravados pela pandemia, apontam para uma reestruturação da dívida que “resultará em perdas substanciais para os investidores privados”, prevê a Moody’s em relatório.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

