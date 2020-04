FMI/Georgieva: 'estamos em recessão, bem pior do que a crise financeira de 2008'

Por Estadão - Estadão 4

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a recessão global decorrente do coronavírus já é uma realidade e que será “bem pior” que a crise financeira de 2008/2009, mas que escala e duração vão depender as ações tomadas pelos países. “Em toda minha vida, esse é o momento mais sombrio enfrentado pela humanidade”, definiu, durante coletiva de imprensa conjunta com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra, na Suíça.

Segundo Georgieva, o principal risco agora é de ondas de falências de empresas e demissões em massa, que podem atrasar a recuperação econômica. Neste contexto, ela revela que mais de 90 países já entraram com pedidos de ajuda financeira no Fundo, uma demanda nunca verificada antes. “Temos US$ 1 trilhão disponíveis e estamos comprometidos a usar o que for necessário contra o vírus”, disse, reafirmando que a instituição está pronta para proteger a economia global.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que mais de 1 milhão de casos da covid-19 já foram registrados em todo o mundo, com mais de 50 mil mortes. “Mas sabemos que essa é muito mais que uma crise de saúde. Estamos cientes das profundas consequências da pandemia”, ressaltou, acrescentando que este é um momento “sem precedentes, que demanda uma resposta sem precedentes”.

