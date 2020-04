Bayern de Munique confirma renovação de contrato com técnico Hansi Flick até 2023

Por Estadão - Estadão 6

Mesmo com o futebol paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus, a diretoria do Bayern de Munique não para de trabalhar. Nesta sexta-feira, ela anunciou a renovação de contrato do técnico Hans-Dieter Flick até o final de junho de 2023. O vínculo do treinador se encerraria no final da atual temporada, na metade de 2020.

Os bons resultados conquistados pelo Bayern de Munique após o então auxiliar Hansi Flick assumir o cargo que era do croata Niko Kovac renderam frutos. A decisão foi tomada em conjunto por Karl-Heinz Rummenigge, presidente do clube, e os também ex-jogadores Oliver Kahn e Salihamidzic, integrante do Conselho de Administração e diretor esportivo do clube, respectivamente.

“O Bayern de Munique está muito feliz com o trabalho do Hansi Flick. A equipe se desenvolveu muito bem sob o seu comando e joga um futebol atrativo que se reflete nos resultados”, disse Rummenigge, nesta sexta-feira, em um comunicado oficial divulgado pelo clube alemão.

Flick assumiu a equipe em dezembro de 2019, logo após a demissão de Niko Kovac. Em poucos meses, o Bayern de Munique evoluiu com o novo comandante, assumiu a ponta do Campeonato Alemão e está vivo na Liga dos Campeões da Europa – venceu o Chelsea por 3 a 0, em Londres, no jogo de ida das oitavas de final, antes da paralisação.

“Estou ansioso para enfrentar as próximas tarefas junto com minha equipe de treinamento e o time. As discussões com Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic foram muito boas e caracterizadas por grande confiança mútua. Juntos, definimos a continuação para os próximos anos. Tenho certeza de que podemos conseguir muito juntos” comentou Flick.

Aos 55 anos de idade, Flick tem como principal experiência ser auxiliar-técnico de Joachim Low na seleção da Alemanha por 13 anos.

Estadao Conteudo

