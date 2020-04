Entenda os benefícios das vitaminas para o corpo

Por Estadão - Estadão 7

As vitaminas e os minerais são fundamentais para a manutenção de uma boa qualidade de vida. Afinal, esses nutrientes contribuem para que o corpo funcione plenamente. Principalmente nessa fase, onde a pandemia de coronavírus exige ainda mais hábitos saudáveis, garantir uma boa alimentação reforça o organismo na prevenção contra doenças. Mas qual a função de cada vitamina?

Solúveis em água, as vitaminas do complexo B e a C necessitam de consumo diário para promover os benefícios desejados para a saúde. Ambas são conhecidas por reforçar o organismo, promovendo uma espécie de escudo protetor.

Afinal, quem nunca tomou um suco de laranja por causa da vitamina C que ajuda na proteção contra gripes e resfriados? Ela não é o remédio para a cura, mas fortalece o corpo. Aqui, vale lembrar que o limão também possui uma boa quantidade de vitamina C.

Sem excesso

Já outras vitaminas se dissolvem em gordura e óleos. Dessa forma para promoverem os benefícios desejados, não podem ser consumidas em excesso. Na lista estão as vitaminas E, A e D, por exemplo.

Conhecida como a vitamina do sol, a E reforça o organismo por causa dos antioxidantes que combatem os radicais livres. Com isso, ajuda na prevenção de diversas doenças, como as cardiovasculares.

Dessa forma, o ideal é manter verduras e frutas no cardápio, ajudando assim a manter boa quantidade de vitaminas diárias para o corpo. No caso da vitamina D, o sol é a grande fonte. Por isso, mesmo em casa, dedique ao menos 20 minutos para essa atividade.

Contar com a ajuda de um nutricionista facilita a construção de um cardápio diário para aproveitar todos os benefícios das vitaminas, consumindo nas quantidades corretas.

