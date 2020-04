Para Janaina Paschoal, Bolsonaro faz 'graça' com vírus

Por Estadão - Estadão 1

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou nesta Quinta-feira (2) que o presidente Jair Bolsonaro faz “graça” com a pandemia do coronavírus e sugeriu que as Forças Armadas podem derrubá-lo caso continue a dar declarações controversas sobre a disseminação da doença.

A declaração de Janaina foi uma resposta ao compartilhamento de um vídeo, feito por Bolsonaro, em que uma professora reclamava das medidas de restrição de circulação impostas no Distrito Federal. A deputada respondeu à publicação feita pelo presidente nas redes sociais. “Se o sr. não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o sr., com base no artigo 142 da Constituição. Meu povo sofrendo e o sr. fazendo graça! Pelo amor de Deus, amadureça!”, escreveu Janaina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Bruno Nomura

Estadao Conteudo

