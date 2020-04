Forças Armadas higienizam hospitais e ruas em Brasília

Por Estadão - Estadão 5

Militares do Exército, da Aeronáutica e da Marinha têm ido às ruas de Brasília para higienizar e desinfectar espaços com grande circulação de pessoas, como a rodoviária, a estação central do metrô e hospitais que estão recebendo pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Nesta quinta-feira, 2, a reportagem do jornal O Estado de S.Paulo identificou uma equipe das Forças Armadas, vestida com macacão, máscaras e luvas, em plena operação para aplicar produtos à base de cloro na região do Setor Militar Urbano.

A limpeza foi feita nas imediações do Hospital Militar da Área de Brasília.

Nesta quinta, 2, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que já foram registrados 400 casos de infecção e cinco mortes pelo novo coronavírus na região.

