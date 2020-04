Padre Fábio usa vídeo de Babu para se posicionar sobre amigo acusado de racismo

Por Estadão - Estadão 18

O padre Fábio de Melo usou seu Instagram nesta quarta-feira, 1, para refletir sobre a fala de Babu Santana, no Big Brother Brasil (BBB 20), em relação ao uso da palavra negro. Durante uma conversa com os membros da casa, o ator usou uma das possíveis origens etimológicas do termo para explicar porque não gosta de usá-lo.

“Negro vem de “nigrum” tenebroso e mau agouro, no latim clássico. Se você pega “negro” no dicionário português, é o que não remete luz, funesto, sinistro. Para mim o certo é preto, como os americanos falam. Em lugar nenhum no mundo, preto aceita ser chamado de negro, só aqui no Brasil, porque a gente já condicionou essa palavra ao homem de pele preta. Mas temos que ir atrás para entender qual é o significado dela”, alerta.

“Quando o preto era escravizado, chamavam de negro, “inimigo”. Ninguém na África aceita ser chamado de negro. Para religiões de matrizes africanas, palavra é poder. Se você usa “negro”, você perpetua essa maldição”, completou.

Diante da explicação, o padre Fábio de Melo decidiu se pronunciar. “Em poucos minutos, Babu nos recordou que precisamos ressignificar o que dizemos. A mim sempre incomodou o simbólico negativo que atribuímos ao conceito de negro”, disse.

O religioso aproveitou ainda o discurso para falar sobre o amigo Rodrigo Branco, empresário e ex-diretor da Band que recentemente chamou a BBB e médica Thelma Assis de “negra coitada” e disse que Maju Coutinho só cresceu no jornalismo por causa da cor.

“A sua fala me estarreceu. Eu não costumo colocar meu senso de justiça no bolso para defender os que amo. Quando tive um familiar preso por roubo, eu assumi a defesa de quem foi roubado. Rodrigo é um irmão que a vida me deu. Mas não assumo sua defesa. Não compactuo com o que ele disse”, declarou. “Babu nos alerta para o racismo da linguagem. Ele tem razão. Precisamos de uma profunda mudança de mentalidade.”

Fábio de Melo destacou também que Thelma e Maju são “duas mulheres grandiosas” e que elas não cresceram na vida por serem “pretas”, mas, sim, pela competência que possuem. “São porque são. Mas não podemos negar que o caminho para elas foi muito mais difícil do que para os que nascem sob o ‘vergonhoso e infame privilégio da cor'”, ponderou, ressaltando o talento de grandes jornalistas negros, como Zileide Silva, Glória Maria e Heraldo Pereira.

Assista à declaração de Babu e leia na íntegra a declaração do padre Fábio de Melo .

Redação

Estadao Conteudo

