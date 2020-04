Coronavírus: laboratório do Instituto Biológico de SP entra na força-tarefa

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Laboratório de Viroses de Bovídeos do Instituto Biológico (IB), da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, participará da força-tarefa para diagnóstico da covid-19, provocada pelo novo coronavírus. Conforme nota da Secretaria da Agricultura divulgada nesta quinta-feira, 2, o laboratório possui nível 3 de biossegurança e recebeu avaliação satisfatória do Instituto Adolfo Lutz, referência no Estado para a covid-19.

O secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira, afirma na nota que os exames poderão ser iniciados após finalizar adequações no laboratório e a habilitação de seus técnicos pelo Instituto Adolfo Lutz. A perspectiva é atendimento de 10 mil análises por mês, aproximadamente.

Na área animal, este laboratório é fundamental para o apoio e a execução dos programas sanitários brasileiros, contribuindo para as operações de comércio nacional e internacional. O nível 3 de biossegurança permite a manipulação segura de materiais biológicos de origem animal e evita escape de micro-organismos que acarretam doenças aos indivíduos. “Essa segurança para as análises animais pode ser transportada agora para as análises relativas à covid-19. Poderemos contribuir de forma segura”, explicou a pesquisadora Liria Okuda, diretora do laboratório do IB-Apta.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Tânia Rabello

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement