Disposto a comandar a Federação Espanhola, Casillas avisa: 'Tenho ideias novas'

O espanhol Iker Casillas, ex-goleiro e capitão do Real Madrid e da seleção de seu país, que está atualmente no Porto, revelou nesta quinta-feira, em uma “live” nas redes sociais junto com o italiano Fabio Cannavaro, que tem “ideias novas” para o futebol na Espanha. O campeão da Copa do Mundo em 2010 tem a intenção de se candidatar ao cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) nas próximas eleições.

“Tudo é muito complexo, mas sim se pode ajudar no futebol. Tenho ideias novas. Vamos ver”, disse Casillas, respondendo a uma brincadeira de Cannavaro em referência ao seu espírito de competitividade, sempre querendo lutar pelo melhor.

“O nome não ganha as eleições neste caso. São eleições complexas, mas falaremos com todos quando tenhamos oportunidade. Sairemos atrás de votos e veremos o que vai acontecer”, prosseguiu o goleiro, falando de como será sua campanha para conversar com os presidentes dos clubes espanhóis, que têm o direito de voto. As eleições, no entanto, ainda não têm data para serem realizadas.

Cannavaro, atualmente no cargo de técnico do Guangzhou Evergrande, da China, defendeu a candidatura de Casillas e disse brincando que quer ser treinador do Real Madrid, clube que defendeu junto com o goleiro espanhol.

“Você vai ser presidente da RFEF e eu creio que vou treinar o Real Madrid”, afirmou, entre risos, o campeão mundial em 2006, que não poupou nos elogios ao francês Zinedine Zidane, atual técnico do clube da capital espanhola. “Tenho de felicitar Zizou. A forma como equilibrou o clube, a torcida… É um craque. Fez isso de forma espetacular”, completou.

