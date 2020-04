Fernando Bezerra: Bolsonaro sancionou auxílio emergencial com três vetos

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro sancionou o auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais durante a crise do novo coronavírus. Houve vetos a três itens da proposta, de acordo com Bezerra. O conteúdo da sanção ainda não foi publicado.

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement