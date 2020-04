Braga Netto nega que Carlos tenha gabinete e que apenas visita 'sempre' o pai

Por Estadão - Estadão 6

O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, afirmou que Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, não possui gabinete no Palácio do Planalto e que está “sempre” no local apenas para visitar o pai. O ministro nega que Carlos ajude o governo em ações de combate ao novo coronavírus.

“O vereador Bolsonaro não possui gabinete no Palácio. Ele está sempre no Palácio quando vem visitar o pai dele. Somente isso, tá? Essa é a informação que eu tenho e que tenho convivido aqui”, disse o ministro ao ser questionado sobre o assunto durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

Mesmo sem ter cargo formal no governo federal, fontes do Palácio afirmam que o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) ganhou uma sala no prédio. Desde o início da crise envolvendo o coronavírus, Carlos tem participado de reuniões com o pai.

Julia Lindner, André Borges, Idiana Tomazelli e Lorenna Rodrigues

Estadao Conteudo

