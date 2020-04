'Nunca peguei algo tão forte', diz Dinho Ouro Preto sobre coronavírus

Por Estadão - Estadão 3

Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, tem usado as redes sociais para falar sobre sua recuperação após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Apesar de estar melhorando, ele ressaltou que o vírus é “uma pedrada”.

No domingo, 29, o músico fez uma publicação para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde, e revelou que a doença o afetou bastante. “Nunca peguei algo tão forte, e olha que eu já peguei muita coisa”, comentou o cantor. Na mesma publicação ele também reforçou o pedido para que as pessoas permaneçam em casa, para evitar a disseminação do vírus.

Alguns dias depois, na terça-feira, 31, o vocalista publicou uma nova foto , em que falou novamente sobre o seu estado de saúde: “Boa notícia: comecei a melhorar. Tive menos febre ontem, e acordei me sentindo melhor hoje”.

Dinho revelou que foi diagnosticado com covid-19 em 25 de março, em uma publicação em que comparou os sintomas que sentiu aos de uma dengue. “É um saco. O que eu tô sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás. Dor no corpo, febre (no meu caso de no máximo 38,5) náusea e frio”, relatou ele, que está em quarentena desde então.

