Documentário sobre o grupo Abba está na plataforma Bis Play

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Difícil alguém que não conheça algo do grupo sueco ABBA, que dominou as pistas de dança do mundo com suas canções, como Dancing Queen e Mamma Mia. Formado por Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstado, quarteto é tema do documentário ABBA: Super Trouper, que está disponível na plataforma Bis Play.

Filme faz um registro da banda, com entrevistas, além de apresentações musicais históricas e raras.

Eliana Silva de Souza

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement