Fábio Junior comemora saída de hospital

Prevenir é melhor do que remediar. Fábio Junior ficou praticamente uma semana internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Detalhes sobre a internação e o quadro de saúde não foram divulgados. O cantor chegou a fazer o teste para o novo coronavírus, mas deu negativo.

Nesta terça-feira, 31, Fábio Junior decidiu gravar um vídeo e publicar no perfil oficial no Instagram para passar informações para os fãs. Já em casa, o cantos aparece vibrante e comemorando sua recuperação. “Eeeehhhh… tô em casa! Tô passando aqui nas redes sociais para agradecer cada um de vocês: fãs, amigos, família, todo mundo pelas orações! Porque vocês sabem o poder da oração e isso me trouxe de volta para casa”, disse.

O cantor também fez questão de frisar uma recomendação para todos os que não estão levando à sério o risco do novo coronavírus no Brasil. “Aliás, um recado, fique em casa, tá bom? Brigadu, beijo!”, finalizou.

Cleo, filha dele e fruto do relacionamento com a atriz Glória Pires, comemorou a recuperação do pai: “meu amor! Te amo muitão”, escreveu.

Outras personalidades também comemoraram a recuperação do cantor, como Di Ferrero, que teve diagnóstico para covid-19 e já está recuperado, o apresentador César Filho e o humorista Tom Cavalcanti.

