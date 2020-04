Queimaduras: cuidados afastam risco de infecção

Por Estadão - Estadão 4

Por causa da pandemia de coronavírus, o álcool em gel 70% se transformou em item indispensável na casa dos brasileiros. Entretanto, a utilização do produto exige muito cuidado. Afinal, ele é inflamável. Ao passar nas mãos, a pessoa deve evitar se aproximar do fogão, por exemplo.

Além disso, com as famílias em isolamento social, é preciso ficar bem atento para evitar os acidentes domésticos, principalmente com as crianças correndo a todo momento pela casa. Panela com água quente e o ferro de passar roupa se transformam em instrumentos perigosos por causa de possíveis queimaduras.

Em caso de acidente, o primeiro passo é colocar a região do corpo atingida em água corrente. Possíveis bolhas também não devem ser estouradas, já que elas protegem a pele já lesionada. Dependendo da gravidade da situação, é preciso consultar um médico para o diagnóstico e, assim, a indicação do melhor tratamento. Entre as soluções, pomadas anti-inflamatórias e até mesmo antibióticos.

Tipos de queimadura

As queimaduras podem obter até o terceiro grau de gravidade. O primeiro atinge apenas a região superficial da pele e provoca vermelhidão e ardor local. O segundo grau é mais profundo e provoca a formação de bolhas. Já as queimaduras de terceiro grau causam lesões em todas as camadas da pele.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

