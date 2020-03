Você sabe quais são as bebidas mais consumidas pelos brasileiros?

Por Redação - Redação 169

Para comemorar, fazer a tristeza passar ou juntar os amigos, sempre existe uma boa ocasião para degustar uma bebida saborosa, seja ela qual for. E é claro que há aquelas que caem no gosto do povo e ganham o posto de preferidas, na maioria das vezes de acordo com o clima e costumes de cada região.

Por isso, veja a seguir as bebidas que mais fazem sucesso aqui no Brasil e conheça uma sugestão de consumo de cada uma delas.

Cerveja

Em um país tropical como o Brasil, a refrescância da cerveja e todas as suas bolhas cai como uma luva no paladar da maioria das pessoas. Com diversos tipos, sabores e preços, a cerveja é considerada democrática e versátil, qualidades que, inclusive, foram responsáveis por garantir a ela o posto de bebida alcoólica mais consumida no mundo.

A dica para que sua experiência com a cerveja seja ainda mais prazerosa é se atentar à temperatura da bebida. Aquela história de que cerveja precisa estar sempre trincando de gelada não é verdadeira, então pega leve no tempo de congelador.

Existem tipos de cerveja que precisam ser consumidos em uma temperatura mais elevada, cerca de 6ºC a 10ºC, para que todos os sabores sejam sentidos no paladar, é o caso da Rauchbier e Altbier, por exemplo.

Vinho

Apesar de muitos associarem o vinho aos dias frios, a bebida faz o maior sucesso em território nacional, mesmo com o clima tropical. A média de consumo não é tão alta assim, cerca de 2 litros por pessoa, mas mesmo assim as vendas não param de crescer anualmente.

Para se ter uma ideia, em 2018 o país registrou crescimento de mais 13% nas vendas de vinho de acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin).

Se você não tem o costume de degustar um bom vinho, seja no almoço de domingo em família ou jantar romântico com a pessoa amada, que tal fazer disso um hábito? Para começar a consumir vinho, pense em uma harmonização interessante.

E harmonizar não precisa ser algo complicado. Comece pela regra das cores: vinho tinto com carne vermelha e vinho branco com carne branca.

Vodka

Estrela principal de uma infinidade de coquetéis, a vodka é uma bebida destilada com um teor alcoólico entre 35 e 60%, muito popular no Brasil.

Há quem arrisque tomá-la pura, mas é quase certo dizer que o brasileiro prefere a sua vodka de mãos dadas com algum outro ingrediente. A caipiroska, por exemplo, versão da tradicional caipirinha que leva vodka no lugar da cachaça, caiu no gosto do povo e hoje faz o maior sucesso em todo o país.

Nunca provou o destilado? Então, a sugestão é escolher uma garrafa e preparar a sua própria caipiroska em casa. Para isso, você vai precisar de 1/2 copo de vodka, 1 limão com casca, 2 colheres de sopa de açúcar e gelo a gosto. O modo de preparo consiste em macerar o limão com o açúcar, adicionar a vodka e o gelo. Depois, é só se deliciar!

Tequila

Divertida, irreverente e cheia de personalidade, a tequila é mais do que uma bebida, é uma experiência completa. Estrela das baladas e noites de agito, onde a tequila entra, a curtição toma conta. Por isso, o que não falta é brasileiro apaixonado pelo famoso destilado mexicano, fabricado a partir da planta agave-azul.

O melhor jeito – e também o mais tradicional – de tomar tequila consiste em seguir à risca a clássica sequência de sal e limão. Funciona assim: passe sal nas costas da mão e segure uma fatia de limão com ela.

Com a outra mão, segure a dose de tequila e movimente o copo para cima, para baixo, para frente e, por último, mande para dentro enquanto repete em voz alta: “arriba, abajo, al centro y adentro”. Para degustar, lamba o sal, morda o pedaço de limão para tirar seu suco e, em seguida, vire o shot na boca.

Whisky

Uma das bebidas mais conhecidas – e consumidas – do mundo, o destilado de grãos maltados envelhecido em barris não podia faltar na lista de mais consumidos pelos brasileiros. Aliás, você sabia que o Pernambuco é o estado que mais bebe whisky aqui no território verde e amarelo?

De acordo com números divulgados pelo presidente da Beam Suntory Brasil, terceira maior empresa de destilados do mundo, e a gerente de marketing da Teacher’s, famosa marca de whisky escocês, o nordeste representa 50% do mercado de consumo de whisky no país e Pernambuco representa, sozinho, 25% do consumo nacional.

As três formas mais conhecidas de degustação: com água, gelo ou puro mesmo, no estilo cowboy. A adição de água é recomendada para whisky cujo teor alcoólico seja maior que 50%, para intensificar o seu sabor.