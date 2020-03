Vídeo: toque de recolher em Cachoeiro intimida moradores do Zumbi após crime

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 1843

Um toque de recolher foi imposto aos moradores do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (20). Um vídeo (veja no final da matéria), que circula nas redes sociais, mostra o acesso a entrada da rua da Cacimba fechado por fogo colocado em pedaços de pau.

A pessoa que grava o vídeo diz: “Tacaram fogo na entrada da Cacimba. Hoje promete”. Em outro trecho ela avisa: “A rua tá toda deserta.Tá todo mundo de luto pela covardia que fizeram aí”.

O protesto para evitar que moradores saiam às ruas seria por causa do crime ocorrido na manhã de hoje no local. Por volta das 8 horas, dois homens armados entraram em uma residência e renderam pai e filho, próximo à rua Ecoporanga, no bairro.

Segundo as informações iniciais da PM, o pai entrou em luta corporal com um dos invasores e acabou baleado no ombro. Na briga, o suspeito também foi ferido e levado para a Santa Casa de Cachoeiro.

Ainda segundo denúncias, um outro homem baleado e sujo de sangue tentava furtar motos próximas ao local com objetivo de fugir.

Na tarde de hoje, a Polícia Militar informou que estava enviando equipes ao bairro para restabelecer a ordem no local. O caso dos baleados segue sob investigação da Polícia Civil.

