Veja quais foram as empresas mais reclamadas no ES em 2019, segundo o Procon

O Procon do Espírito Santo divulgou nesta quinta-feira (12), a lista com as empresas que mais receberam reclamações no estado em 2019. Os dados fazem parte do Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2019. As reclamações registradas no documento correspondem a processos administrativos analisados e concluídos pelo Procon-ES, no período de janeiro a dezembro de 2019, e que apresentam algum indicativo de lesão ou ameaça aos direitos dos consumidores.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, ressalta que o Cadastro de Reclamações Fundamentadas é um instrumento de orientação no mercado de consumo. Ele serve de parâmetro para o consumidor avaliar o índice de reclamação e resolutividade das empresas e escolher com quem contratar. “É importante que os consumidores tenham o hábito de consultar a lista e contratar com empresas que respeitam os seus direitos”, disse.

Lista

De acordo com o Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2019, as empresas líderes do ranking são a Oi Fixo, que ocupa o primeiro lugar na lista. Em segundo lugar geral aparece a EDP Espírito Santo, seguida pela Telefônica Vivo, Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio) e, em quinto lugar, aparece Lojas Sipolatti. Em sexto lugar no ranking aparece a Oi Móvel, seguida da CNova Comércio Eletrônico (Extra.com, Ponto Frio.com e Casas Bahia.com), Zurich Seguros, Banco BMG e, em décimo lugar no ranking, está a Caixa Econômica Federal (CEF). Cobrança indevida é a principal insatisfação que envolve os fornecedores líderes do cadastro.

A inclusão do nome na lista de fornecedores não configura uma sanção. O cadastro tem caráter educativo e preventivo. O objetivo é informar à sociedade qual a situação dos fornecedores nos órgãos de defesa do consumidor, assim como a postura adotada por eles perante às reclamações.

A lista completa pode ser acessada no Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2019

Entenda o Cadastro de Reclamações Fundamentadas

O Cadastro de Reclamações Fundamentadas é publicado anualmente pelos Procons estaduais e municipais, integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), do Ministério da Justiça. O próximo passo será a consolidação dessas publicações no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, que será divulgado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

A reclamação é fundamentada quando apresenta algum indicativo de lesão ou ameaça aos direitos dos consumidores e o descumprimento das legislações vigentes. Quando o fornecedor soluciona o problema apresentado, depois de aberto o processo administrativo, ele é classificado como Reclamação Fundamentada Atendida. No entanto, se o fornecedor não apresenta nenhum tipo de solução, mesmo depois da abertura do processo administrativo, o processo é classificado como Reclamação Fundamentada Não Atendida.

A decisão quanto à Fundamentação ou não da Reclamação se dá em âmbito do Procon (seja Estadual, Municipal ou do Distrito Federal), que a instaurou. Essa decisão pressupõe a realização de uma análise técnica realizada pelo órgão, em observância aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.