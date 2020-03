Veja os canais para denunciar quem não está cumprindo isolamento em Cachoeiro

Por Redação - Redação 238

Advertisement

Advertisement

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro continua a fiscalizar, em bairros e distritos, se estabelecimentos comerciais e de serviços estão cumprindo o decreto municipal que suspende as essas atividades, temporariamente, devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), nesta segunda-feira (23), foram atendidas 48 ocorrências, a partir de denúncias recebidas pelo telefone 190, o Ciodes. Com isso, somam 198 os atendimentos realizados desde o fim de semana. As denúncia também podem ser feitas pela Ouvidoria Geral do Município pelo telefone (28) 98814-3357 (ligações e WhatsApp) e pelo portal www.cachoeiro.es.gov.br.

Além da abordagem aos proprietários e solicitação do fechamento dos estabelecimentos, as guarnições também têm orientado as pessoas que circulam pelas ruas adotarem o isolamento social.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Esse trabalho reforça a ação de conscientização dos moradores que a prefeitura desenvolve por meio de carros de som, que veiculam mensagem alertando que as pessoas evitem sair às ruas. A partir desta quarta (25), uma viatura da Defesa Civil dará continuidade à ação.

“Reforçamos sobre a importância de a população ficar em casa e dos estabelecimentos comerciais seguirem as determinações para o momento. Com o descumprimento das regras do decreto, os estabelecimentos podem ter a suspensão e até cassação do Alvará de Funcionamento, além da responsabilização criminal do proprietário, por desobediência, com base no Código Penal Brasileiro”, frisa o secretário municipal de Segurança, Rui Guedes.

“A população de Cachoeiro deve continuar a contribuir com as denúncias para nos ajudar nas fiscalizações para contribuir com a redução dos riscos de transmissão da covid-19”, completa Guedes.

Em novo decreto, publicado nesta segunda (23), a Prefeitura de Cachoeiro ampliou para 15 dias o período de suspensão das atividades do comércio e de prestação de serviços, bem como as novas regras para supermercados. A medida foi tomada para reduzir, drasticamente, a circulação de pessoas, em razão da pandemia.

Advertisement

Canais para denúncia

Para denunciar os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que não cumprem a determinação de paralisar, temporariamente, suas atividades, os moradores devem ligar para o número 190 (Ciodes) ou acionar a Ouvidoria Geral do Município pelo telefone (28) 98814-3357 (ligações e WhatsApp) e pelo portal www.cachoeiro.es.gov.br (clique, sequencialmente, em: “Ouvidoria”, “Ouvidoria Geral” e “Denúncia”).