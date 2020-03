Veja como fica o tempo nesta terça (31) no Sul do ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 120

Advertisement

Advertisement

Terça-feira (31) com sol entre poucas nuvens ao longo do dia em grande parte do Espírito Santo.

São esperadas apenas chuvas rápidas e esparsas em trechos do norte do Estado (ver mapa) que ocorrerão em alguns momentos do dia nas áreas próximas ao litoral e à tarde nos demais trechos. Já nas regiões Sul e Serrana, pancadas de chuva são esperadas a partir da tarde. Previsão de chuva também para a Grande Vitória entre a noite/madrugada.

a Grande Vitória, sol e poucas nuvens ao longo do dia com chuva durante a noite/madrugada. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na Região Sul, sol e poucas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.