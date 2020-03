Veja como fica o tempo nesta quinta (19) no Sul do ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 51

Nesta quinta-feira (19), dia que marca o fim da estação do verão no Hemisfério Sul, o sol predomina em quase todo o Espírito Santo. No trecho oeste da região Serrana e nas cidades da região Sul afastadas do litoral, previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Não chove nas demais áreas do Estado, segundo o Incaper.

O vento sopra com até moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Grande Vitória, algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado pelo litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, algumas nuvens, sem expectativa de chuva no trecho litorâneo. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva isolada a partir da tarde. Vento moderado pelo litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, predomínio de sol. Previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde apenas no trecho oeste da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.