Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em três acidentes diferentes em Guaçuí

O sábado (21) foi trágico para o trânsito de Guaçuí. Três acidentes diferentes deixaram uma pessoa morta, uma gravemente ferida e outras duas pessoas com ferimentos leves.

Pela manhã, uma colisão entre uma moto e um veículo de passeio deixou uma mulher de 27 anos com traumatismo crânio encefálico. Segundo os Bombeiros, os médicos informaram que o estado era grave. Ela está internada no hospital de Guaçuí.

Um segundo acidente ocorreu na entrada do município, por volta das 17h. Duas pessoas ficaram feridas após a queda de uma moto. Ambos, segundo os Bombeiros, estavam com sinais característicos de embriaguez e odor etílico. Uma das vítimas havia deixado o local do acidente, porém retornou para o local e solicitou socorro do Corpo de Bombeiros. As duas pessoas tiveram escoriações. A primeira vítima socorrida estava inconsciente, porém recobrou a consciência no hospital.

Um terceiro acidente ocorreu por volta da meia-noite, na BR 482, próximo ao motel Castelinho. Uma pessoa morreu após a moto que pilotava bater em uma árvore.