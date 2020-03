Um mês depois, família ainda não conseguiu sepultar corpo de motorista encontrado morto em Vargem Alta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 593

A família de Jorge Antônio Deschievone, 38 anos, encontrado morto no dia 2 de fevereiro deste ano em um terreno no interior de Vargem Alta, continua sem respostas sobre o que pode ter acontecido com o motorista.

A família aguarda o resultado do exame de DNA e o laudo da morte para poder enterrar o corpo de Jorge Antônio

Parentes que preferiram não se identificar contaram que só conseguiram fazer o exame de DNA na última sexta-feira (29). O resultado deve sair nos próximos 30 dias, e só então, com a confirmação, a família poderá enterrá-lo. Jorge estava desaparecido desde o dia 15 de janeiro.

O corpo dele foi encontrado já em avançado estado de decomposição em Vargem Mole, divisa com Boa Esperança, mas a família garante que se trata do motorista, já que as roupas e objetos que estavam próximo ao cadáver, incluindo a moto da vítima, foram reconhecidos.

“Só queremos saber o que aconteceu, se ele foi morto, quem matou e porquê. Queremos uma resposta. Sabemos que o caso é recente, mas precisamos de uma resposta da polícia. Estamos aflitos, queremos fazer o sepultamento dele”, disse um familiar.

O que diz a polícia

A reportagem tentou entrar em contato com a delegacia do município para saber como andam as investigações, mas até o momento, não recebeu retorno da Polícia Civil.

