Último mês para retirar cupons da campanha Nota Fiscal Premiada em Cachoeiro

Março é o último mês para os produtores rurais de Cachoeiro de Itapemirim retirarem os cupons da campanha “Nota Fiscal de Produtor Rural Premiada”. Serão 23 prêmios sorteados durante a ExpoSul Rural 2020, que será realizada de 1º a 5 de abril, no Parque de Exposições do bairro Aeroporto.

Os prêmios incluem dez motosserras, dez roçadeiras profissionais, uma motocicleta, um micro trator e uma pick up zero km. As regras de participação tiveram algumas alterações, de modo a abranger um maior período de tempo da emissão de notas fiscais.

Assim, para participar, o produtor que faturou, entre 2015 e 2019, até o limite de R$ 500 mil deve entregar suas notas fiscais emitidas nesse período no Núcleo de Atendimento ao Produtor Rural (NAP), no bairro Independência. Cada produtor tem direito a um cupom a cada R$ 5 mil vendidos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Muitas vezes, o produtor emite a nota fiscal no ato de venda do produto, mas ela não chega até nós. Por isso, é importante abranger esse período de cinco anos, que é o prazo em que expira a validade da nota, contribuindo, ainda mais ,para a composição do nosso índice de participação do ICMS”, explica o secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes.

Cerca de R$ 150 milhões em notas fiscais emitidas já foram entregues pelos produtores ao NAP, gerando, aproximadamente, 30 mil cupons do sorteio.

“O objetivo desta campanha é alcançar, principalmente, o pequeno produtor, que não tem custo adicional por emitir nota fiscal e ainda concorre a prêmios. O município, como um todo, ganha muito, pois consegue uma arrecadação ainda maior. O ‘Nota Fiscal Premiada’ tem sido um instrumento importantíssimo de educação tributária para os produtores rurais”, destaca o secretário municipal de Agricultura e Interior, Robertson Valladão.

O Núcleo de Atendimento ao Produtor Rural fica no prédio do Sindicato Rural, localizado no pátio do Fórum (avenida Monte Castelo, 60, bairro Independência), e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O telefone de contato é (28) 3155-5285.

Advertisement

A ExpoSul Rural

O sorteio da campanha “Nota Fiscal de Produtor Rural Premiada” será um dos atrativos da ExpoSul Rural 2020, maior evento de agronegócio do Espírito Santo, organizado pela Prefeitura de Cachoeiro e pelo Sindicato Rural do município. Mais de 200 expositores já confirmaram presença, incluindo municípios afetados pelas enchentes de janeiro, especialmente convidados pela organização.

A programação inclui exposição agropecuária, competições equestres, fazendinha educativa, atividades de capacitação, encontros e reuniões de pessoas ligadas às atividades no campo e atividades de cultura e lazer. Na edição de 2019, a ExpoSul Rural gerou R$ 25 milhões em negócios.