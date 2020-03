Ufes mantém aulas e divulga orientações para professores e alunos sobre coronavírus

Por Redação - Redação 64

Preocupada com o aumento expressivo do número de casos do novo coronavírus em diversos países, que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar na quarta-feira (11) que há uma pandemia em curso, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está divulgando uma série de orientações sobre medidas de prevenção contra a contaminação da doença.

Desde o início do semestre letivo, a Administração Central da Ufes vem divulgando, por meio de seus veículos institucionais de comunicação, orientações à comunidade universitária sobre o Covid-19.

Diante disso, mesmo não havendo nenhum caso suspeito identificado nos campi, a Administração Central da Ufes, em consonância com as orientações do Ministério da Saúde e visando à prevenção contra a proliferação da doença, definiu que:

viagens a países que decretaram estado de emergência ou nos quais a epidemia está no pico de transmissão devem ser evitadas; pessoas da comunidade acadêmica que tenham chegado de viagem de áreas de risco devem comunicar seu retorno ao departamento e, no caso de assintomáticas, devem ficar em “quarentena” domiciliar por sete dias. Caso apresentem algum sintoma, esse período deve ser de 14 dias; e caso tenha ocorrido contato com caso confirmado, mesmo que a pessoa esteja assintomática, ela deve permanecer em casa por 14 dias.

A Administração Central informa ainda que, “enquanto não houver caso detectado de Covid-19 nos municípios onde estão localizados os campi da Ufes, as atividades previstas no calendário acadêmico serão mantidas”.

A instituição esclarece, ainda, que se for confirmado algum caso, a recomendação é redobrar as medidas de proteção nos locais de circulação; evitar a realização de eventos com mais de 150 pessoas; e priorizar a realização de atividades por meio de plataformas digitais.

A Ufes ressalta, também, que os dados epidemiológicos serão monitorados diariamente, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, e outras medidas poderão ser adotadas conforme a evolução da epidemia.

Pessoas com sintomas de doenças respiratórias devem procurar diretamente as unidades básicas de saúde dos municípios, que estão devidamente preparadas para receber e avaliar cada caso.

Enquanto isso, orienta que sejam mantidas as medidas básicas de prevenção já amplamente divulgadas:

– lavar e higienizar as mãos, principalmente antes de consumir algum alimento e após tossir ou espirrar. Nesses últimos casos (tosse e espirro), a pessoa deve utilizar lenço descartável para higiene e jogar fora após o uso. Não tendo lenço descartável, deve-se cobrir nariz e boca com o braço, na altura do cotovelo, quando espirrar ou tossir;

– lavar as mãos a cada duas horas e, principalmente, após passar por locais ou equipamentos de uso público (meios de transporte, laboratórios, academias de ginástica, computadores e mouses, entre outros);

– evitar tocar nas mucosas dos olhos, do nariz e da boca;

– nos cumprimentos, evitar contatos próximos, como beijos, abraços e apertos de mão;

– não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– manter os ambientes bem ventilados; e

– sempre que possível, usar álcool em gel a 70% para higienizar as mãos.

“Destacamos que o risco individual é baixo neste momento, mas as medidas de prevenção são fundamentais para retardar a velocidade do contágio e o controle da doença. Não há motivo para pânico, mas há motivo para redobrarmos os cuidados conosco e com as pessoas que nos cercam, evitando inclusive o compartilhamento de notícias falsas. A Administração Central reafirma que está atenta, agindo para o bem de toda a comunidade acadêmica”, diz nota publicada no site da Ufes.