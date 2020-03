Turismo para o desenvolvimento econômico no sul capixaba é tema de reunião

Por Redação - Redação 44

Empreendedores ligados à economia criativa dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Mimoso do Sul e Atílio Vivácqua se reunirão nesta quarta-feira (11), na sede da Associação Comercial e Empresarial de Muqui, com o secretário de Estado do Turismo, Dorval Uliana. A proposta da reunião é apresentar o panorama do turismo na região Sul e estabelecer parcerias para a criação de um novo plano de trabalho com foco no desenvolvimento econômico dos municípios envolvidos.

A Associação denominada “Vales e Café Convention & Visitors Bureau” é uma entidade sem fins lucrativos e uma instância de governança regional que visa o fortalecimento da identidade histórica, cultural, econômica e geográfica do Sul do ES. O objetivo do movimento é impulsionar as atividades turísticas das cidades através da gastronomia, eventos e festivais, festas populares, artesanato, serviço de cama e café e hospedagem, trilhas e visitas guiadas.

“Vales e Café” é presidida por Helen Lima, produtora rural. “Estamos alinhados com o Governo do Estado e com o Ministério do Turismo. Já atendemos todas as as prerrogativas federais e agora o nosso trabalho é reforçar a entidade com a colaboração de todos os atores do setor”, defende.

A reunião prevê a presença de autoridades locais, gerentes dos bancos e cooperativas de crédito e Prefeitos, Vereadores e Secretários de Cultura e Turismo dos quatro municípios.