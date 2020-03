Por Redação - Redação 9

O aspirador de pó é o melhor aliado na hora da faxina rápida e produtiva. O aparelho auxilia em tarefas mais simples, como a retirada do pó em móveis, pisos e paredes. E também resolve quando fica difícil alcançar manualmente cantinhos e quinas.

O dia a dia é muito agitado e nem sempre sobra tempo para se dedicar na organização da casa. É bom lembrar que casa limpa e organizada também é sinônimo de saúde e praticidade. Então, o que fazer?

Ações mais simples ajudam na manutenção desse conforto. É aí que o aspirador de pó entra! Não há investimento melhor para diminuir o tempo gasto com faxina, nem para reduzir esforços físicos. O eletrodoméstico tem diversas funções para remover poeira, líquidos e mais. Mas, como limpá-lo?

Aprenda agora 6 truques para limpar seu aspirador de pó depois da faxina! Deixe-o novinho em folha e melhore ainda mais sua performance. Ah, não se esqueça de desconectar o aparelho da tomada antes da limpeza. Vamos lá?

Remova a mangueira de sucção

O primeiro passo da limpeza é remover a mangueira de sucção do aspirador de pó. Uma vez que grande parte da sujeira aspirada forma uma crosta, que permanece ali. Essa crosta impossibilita até mesmo o funcionamento em plenitude do eletrodoméstico, obstruindo a passagem do ar.

Após a remoção, lave bem a mangueira com produtos de limpeza eficientes, de sua preferência. Caso sinta alguma resistência ou obstrução, utilize uma haste fina para desentupir. Ou um cabo mais firme que passe com facilidade.

Depois, permita que a mangueira seque naturalmente, ao ar livre.

Coloque uma máscara

Jamais se esqueça de colocar uma máscara antes da tarefa, já que o aspirador de pó que foi utilizado abriga bactérias e pequenas partículas de poluição. A máscara evita que aspire a poeira durante o processo de higienização.

Há grande risco de contrair doenças respiratórias ou reações alérgicas se não pensar na sua segurança em primeiro lugar. Portanto, não abra mão de proteção ao limpar o aparelho.

Desmonte o bocal do aspirador

Retire impurezas que possam grudar na extremidade. É bem provável que encontre fios de cabelo, fragmentos de papel, entre outros. Por isso, é importante observar com atenção se há alguma sujeira presa.

Remova tudo manualmente ou com um pente que não é mais utilizado (dependendo do bocal). Use água com sabão, uma escova firme também é ótima ideia. Lave bem e deixe secar ao sol.

*É fundamental conhecer as peças do aspirador de pó. Leia o manual do aparelho com atenção para saber como desmontar. Tome cuidado para não danificá-lo!

Limpe o saco coletor com frequência

O saco coletor deve ser higienizado com certa frequência para funcionar corretamente. Lembre-se que toda vez que o aspirador de pó é usado, a sujeira vai para o saco coletor ou vasilha. Lave-o logo após o uso ou de quinze em quinze dias. Preserve-o!

Uma dica incrível é a utilização do bicarbonato de sódio para renovar o brilho, retirar odores e deixar tudo novinho em folha. Vale ressaltar que a remontagem só pode ser feita depois que as peças estiverem completamente secas.

Lave os filtros de ar

Retire cuidadosamente os filtros de ar para lavagem. Inicie com bom jato de água abundante. Limpe levemente com uma escovinha para remover a sujeira impregnada nos filtros.

Não use elementos químicos nesse momento! Podem influenciar na integridade da peça e trazer odores indesejados. Lave apenas com água!

Monte novamente o eletrodoméstico

Siga as instruções que vieram na caixa para montar novamente o eletrodoméstico. Leia atentamente para não errar nesta etapa. Plugue as peças adequadamente para que o aspirador de pó exerça sua tarefa.

Deixe que tudo seque no sol, de maneira arejada. Não utilize panos, pois alguns pêlos podem aderir.

Considerações importantes

Troque os filtros a cada seis meses, ou caso estiverem gastos. Eles são fundamentais para a durabilidade do produto.

Além de influenciar a dinâmica, a falta de limpeza contribui proliferação de bactérias (e ácaros).

Conheça bem o modelo e suas funções para não utilizá-lo da maneira incorreta e em superfícies que possam prejudicar o aspirador de pó..

Ao comprar, identifique modelos de qualidade e que possuem fácil destacamento para limpar.