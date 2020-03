Trecho da BR 482 é interditado em Guaçuí por causa de rachadura

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 198

Parte da BR 482, no Caparaó, precisou ser interditada parcialmente na noite desta terça-feira (3), por causa de uma rachadura no km 130, trecho que liga Guaçuí a Dores do Rio Preto.

O problema foi detectado pela Defesa Civil de Guaçuí, que acionou o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), responsável pela via.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência do Dnit no Estado e foi informada de que equipes que atuam ao longo da BR 482 foram deslocadas para o local. O órgão ainda não tem detalhes sobre a ocorrência.

