Suspeito de tráfico e outros crimes de 16 anos é baleado em Guaçuí

Por Rafaela Thompson

Um adolescente de 16 anos, com diversas passagens na polícia, acabou baleado na tarde deste domingo (29), em Guaçuí. Segundo a PM, militares seguiram até o pronto atendimento do município para verificar a ocorrência, mas ao chegar no local, a vítima já estava no centro cirúrgico, e seu estado era grave.

Populares contaram que dois homens em uma moto passaram no bairro São Miguel e atiraram contra o adolescente e o atingiram no abdômen. A mãe do menino acredita que os suspeitos são do bairro Lagoa, já que os bairros estão em guerra.

Apesar da ficha criminal, a mão do adolescente disse que o filho não tem envolvimento com o crime. Buscas foram feitas mas nenhum suspeito foi encontrado.

