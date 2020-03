Sol predomina no Espírito Santo nesta sexta-feira (27); confira

Por Redação - Redação 30

Advertisement

Advertisement

O sol predomina no Espírito Santo nesta sexta-feira (27). Mesmo assim, a presença da umidade marítima deve provocar chuva passageira no inicio e no final do dia pelo litoral sul, na Grande Vitória e no trecho sul da região Nordeste. Chove de forma esparsa ao longo do dia nas demais áreas da metade sul capixaba. Não há expectativa de chuva nas demais áreasdo Estado, segundo o Incaper.

Na Grande Vitória, chuva passageira de manhã e a noite. Poucas nuvens nos demais horários. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, chuva passageira de manhã e a noite no trecho litorâneo. Sol e chuva rápida nas demais áreas da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na Região Serrana, sol e chuva rápida em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.