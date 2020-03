Sobe para seis número de casos suspeitos de coronavírus no Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 64

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), registra neste sábado (29), mais uma notificação de caso suspeito de coronavírus (Covid-19). Com esta nova notificação o Estado contabiliza seis casos suspeitos da doença, sendo os pacientes residentes das regiões central, norte e Grande Vitória.

A nova amostra coletada e encaminhada para o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) também apresentou negativa para a presença dos vírus da influenza A e B e para o vírus sincicial respiratório, o que torna necessário o envio para a Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro, que é o laboratório de referência, para detecção do vírus, determinado pelo Ministério da Saúde no Plano Contingência para o Covid-19 (novo coronavírus).

Em todos os casos suspeitos registrados no Estado, os pacientes apresentam histórico de viagem recente a um dos países relacionados nos critérios do Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Codiv-19. Eles apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

Como prevenir

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.