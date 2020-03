ES soma 54 infectados por coronavírus e investiga mais 1.105 casos suspeitos

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 738

O Espírito Santo confirmou mais seis casos de coronavírus nesta sexta-feira (27) totalizando 54. A informação foi passada pelo governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa no início da noite.

Segundo Casagrande, foram quatro casos na Grande Vitória e dois no interior do Estado. No Norte do Estado, São Roque do Canaã registrou seu primeiro caso e Linhares contabiliza o quarto. Na região metropolitana confirmaram casos Vila Velha (2), Vitória (1) e Serra (1).

Foram notificados 1.570 casos, 411 foram descartados e 1.105 casos estão sob investigação.

