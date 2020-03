Sine de Cachoeiro oferta 14 vagas de emprego nesta quarta (18); confira

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 300

A quarta-feira (18) começa com 14 vagas de emprego no Sine de Cachoeiro de Itapemirim. A Agência do Trabalhador funciona das 8h às 17h e fica localizada na Avenida Beira Rio, no bairro Guandu, ao lado da Superintendência do Ministério do Trabalho, próximo a 1ª Cia da Polícia Militar.

VAGAS SINE OCUPAÇÃO OBSERVAÇÕES SOBRE A OCUPAÇÃO NÍVEL DE ESCOLARIDADE VAGAS Armador de ferros – ensino médio incompleto 02 Auxiliar administrativo – Ensino médio completo 01 Auxiliar de padeiro – Ensino fundamental completo 01 Carpinteiro – Ensino médio incompleto 04 Dedetizador – Ensino médio completo 01 Mecânico de manutenção de maquina – Ensino médio completo 01 Operador de moendas – Ensino médio incompleto 02 Padeiro – Ensino fundamental completo 01 Técnico em segurança do trabalho – Ensino médio completo 01

