Sine Anchieta dispõe 52 vagas de emprego nesta quarta (11)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 33

Advertisement

Advertisement

A quarta-feira (11) começa com 52 oportunidades de emprego na Agência do Sine de Anchieta. As vagas estão disponíveis pelo Emprega Brasil, Sine Fácil ou no Sine Anchieta enquanto houver limite de encaminhamento.

Os interessados devem trazer currículo atualizado no ato da inscrição à vaga pretendida. Mais informações sobre os requisitos para concorrer às vagas de emprego, entre em contato com o Sine pelo telefone (28) 3536-3488.

A Agência fica localizada na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta- na Casa do Cidadão. Atendimento ao público é das 8 às 17 horas.

Advertisement

OCUPAÇÃO: Continua depois da publicidade Vagas CBO Advertisement Código da vaga AUXILIAR DE MONTADOR DE MOVEIS PLANEJADOS- Vaga para trabalhar em Guarapari, experiência na função, não precisa ser comprovada em CTPS. 1 774105 MONTADOR DE MÓVIES PLANEJADOS- Vaga para trabalhar em Guarapari, experiência na função, não precisa ser comprovada em CTPS. 1 774105 MARCENEIRO- Vaga para em trabalhar em Guarapari, experiência na função, não precisa ser comprovada em CTPS. 1 771105 PINTOR INDUSTRIAL-Vaga para trabalhar na mineradora vale em Vitória ES, experiência comprovada em ctps, ensino fundamental completo, vaga para moradores de todas as regiões. 10 723315 PINTOR JATISTA- Vaga para trabalhar na mineradora vale em Vitória ES, experiência comprovada em ctps, ensino fundamental completo, vaga para moradores de todas as regiões 10 752225 PINTOR LÍDER- Vaga para trabalhar na mineradora vale em Vitória ES, experiência comprovada em ctps, ensino fundamental completo, vaga para moradores de todas as regiões 10 724205 MONTADOR DE TELHADO LÍDER- Vaga para trabalhar na mineradora vale em Vitória ES, experiência comprovada em ctps, ensino fundamental completo, vaga para moradores de todas as regiões 10 724205 RECEPCIONISTA ANTENDENTE – Vaga para trabalhar de recepcionista em um hotel em Guarapari,gênero feminino, Ensino Médio Completo, conhecimento básico em informática, experiência na função comprovada em CTPS, vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 01 421125 MASSAGISTA – Vaga para trabalhar em Salão de beleza na praia no morro Guarapari,Salário fixo + comissões, Escolaridade não exigida, Experiência na função nao sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 02 322120 MANICURE – Vaga para trabalhar em Salão de beleza na praia no morro Guarapari,Salário fixo + comissões, Escolaridade não exigida, Experiência na função nao sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 01 516120 CABELEREIRO – Vaga para trabalhar em Salão de beleza na praia no morro Guarapari,Salário fixo + comissões, Escolaridade não exigida, Experiência na função nao sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 01 516110 INSTRUTOR DE AUTO-ESCOLA – Vaga para trabalhar em Anchieta como instrutor de carro e moto, curso de instrutor, ensino médio completo, experiência em ctps, habilitação AB, experiência na função, idade mínima 21 anos, salário R$ 1.200, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 02 333105 AUX. DE MECANICO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ( FILTROS E BEBEDOUROS) – Vagas para trabalhar em Guarapari, Ensino Medio Completo, CNH A/B, vaga exclusiva para MULHERES moradoras de Guarapari. 01 911205 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO – Vaga para o município de Anchieta, cursando o 4.º período de Administração, aceitável pessoas com deficiência, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 01 411005 TOTAL TOTAL 52