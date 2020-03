Sesp e secretarias municipais de Segurança planejam ações conjuntas contra coronavírus no ES

Por Redação - Redação 114

Representantes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e das secretarias municipais de Defesa Social da Região Metropolitana do Espírito Santo, participaram de uma reunião, na manhã dessa segunda-feira (23), no Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Sesp, em Vitória, para discussão de ações integradas de atuação durante a pandemia do Coronavírus.

A agenda, que foi convocada pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, também contou com a presença de representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Capitania dos Portos, Exército, Instituto Jones dos Santos Neves e Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES).

O secretário Roberto Sá destacou a importância de ações de planejamento prévio em momentos de crise e a integração entre os entes federativos.

“Nós não sabemos o que poderemos encontrar daqui a um mês. Quanto mais rápido criarmos canais de compartilhamento de informações e nos anteciparmos, mais temos chance de passar com menos danos por essa crise. Temos que fazer esse planejamento com todos e buscar a capacidade de resposta. Não podemos deixar as ruas desguarnecidas. A ideia é estimular a integração entre todas as forças de segurança”, destacou.

Durante a reunião foi passado um panorama dos locais onde o novo Coronavírus está se disseminando tanto no mundo quanto nas regiões e municípios do Espírito Santo. A apresentação foi realizada pelo subsecretário de Integração Institucional da Sesp, Guilherme Pacífico.

Em seguida, o subsecretário de Gestão Estratégica da Secretaria, coronel Antônio Marcos de Souza Reis, explicou quais serão as atribuições dos integrantes do grupo de trabalho criado pela Sesp, para deliberar ações e compilar informações sobre o tema, denominado GT Sesp/Covid-19.

“O grupo tem como objetivo organizar as informações de Segurança Pública e Defesa Social, traduzir essas informações e tornar palatáveis para a tomada de decisões, durante a pandemia. Essas informações precisam transitar entre todos, para que possamos interagir e monitorar todos os cenários”, afirmou.

O comandante da Polícia Militar, coronel Márcio Eugênio Sartório, ressaltou a importância dos efetivos municipais das cidades que têm a guarda municipal no auxílio aos militares que atuarão no combate à epidemia do Coronavírus.

“O efetivo das guardas municipais estará se somando ao nosso, na Polícia Militar, e essa complementação vai ser importante. A gente, enxergando essa disponibilidade, temos como deslocar pelo Estado. Isso nos ajuda a fazer o controle de danos. Vai ser fundamental pensar nesse sentido. O momento é complicado e todos os elementos serão cruciais. Vamos precisar de todos”, destacou.

Mutirão

Ainda durante a reunião ficou definido o auxílio planejado das guardas municipais e do Exército, na fiscalização de comércios que estão descumprindo o decreto estadual de fechamento. Um mutirão será realizado na tarde dessa segunda-feira e durante a terça-feira (24). Caso haja insistência no funcionamento, o responsável será conduzido à delegacia, e pode receber as sanções administrativas, como multa e suspensão de alvará de funcionamento.

Além disso haverá, em conjunto com os municípios que possuem efetivo, reforço de patrulhamento em locais de comércio, abertos ou fechados, para combate a crimes contra o patrimônio.