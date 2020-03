Secretaria de Saúde de Cachoeiro organiza fluxo de atendimento a novo coronavírus

Por Redação - Redação 190

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim estabeleceu um fluxograma de atendimento a pacientes com sintomas do novo coronavírus na rede municipal. O fluxograma envolve desde a identificação de sintomas pelo paciente até o tratamento de casos confirmados.

Assim, caso o paciente sinta febre, apresente pelo menos um sintoma respiratório (tosse, dificuldade de respirar, batimento das asas nasais ou alargamento da abertura das narinas ao respirar, entre outros) e tenha histórico de viagem para área com transmissão local ou tenha tido contato próximo com caso suspeito nos últimos 14 dias, deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), comunicando, imediatamente, na recepção.

Nas unidades, tanto a pessoa atendida quanto o profissional recebem proteção preventiva – máscara e Equipamento de Proteção Individual (EPI). Em seguida, é feita a avaliação de encaminhamento e providenciado o transporte para o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no bairro Baiminas.

No PPG, é feito o atendimento para tratamento do paciente. Se o exame laboratorial der negativo para Covid-19 ou não se enquadrar como caso suspeito, é dada a alta hospitalar. Confirmada a infecção pelo novo coronavírus, a pessoa portadora da doença é encaminhada para isolamento domiciliar e acompanhamento pela UBS, em caso leve, ou para internação na Santa Casa de Misericórdia ou Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), se o caso for grave.

“Estamos seguindo todos os protocolos e indicações tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na semana passada, já havíamos colocado cartazes informativos em todas as unidades básicas e especializadas de saúde, orientando sobre como as pessoas devem proceder. Não tivemos casos confirmados até o momento, mas precisamos estar preparados para essa pandemia”, afirma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

Aplicativo sobre Covid-19 e ouvidoria

O Ministério da Saúde criou o aplicativo de celular “Coronavírus – SUS”, com informações sobre dicas de prevenção, formas de transmissão e lista de notícias falas sobre a Covid-19, dentre outras funcionalidades. O aplicativo pode ser baixado, gratuitamente, por meio da loja virtual de qualquer celular.

Também há possibilidade de entrar em contato com a Ouvidoria Geral do SUS, por meio da página no site da Prefeitura de Cachoeiro ou pelo telefone 0800 081 1696.

Orientações de prevenção ao novo coronavírus:

– Lavar as mãos, frequentemente, por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar, regularmente, o ambiente e mantê-lo ventilado.