Saiba como enviar reclamações sobre transporte coletivo em Cachoeiro

Durante a suspensão das atividades em repartições da administração municipal de Cachoeiro, medida adotada no combate à Covid-19, a ouvidoria da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa) está atendendo via internet e celular.

Os moradores podem registrar reclamações sobre os serviços de transporte coletivo e de água e esgoto, a qualquer hora, pelo e-mail [email protected] gov.br, pelo site agersa.es.gov.br ( preenchendo formulário disponível na página) e, das 9h às 18h, pelo telefone (28) 99917-3262. Temporariamente, o 0800 283 4048 não recebe ligações.

Transporte

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Agersa ressalta que acompanha a operação do transporte coletivo por meio do sistema de monitoramento da frota (GPS) e que a ouvidoria deve ser acionada, por exemplo, para registro de reclamações sobre descumprimento de horário, viagens ou itinerário dos ônibus e superlotação.

“Todas as demandas recebidas são apuradas e, quando procedentes, podem resultar na notificação e, até, na autuação da concessionária do serviço”, afirma o diretor presidente da Agersa, Vanderley Teodoro. Ele lembra que, em virtude da pandemia de covid-19 e drástica redução do número de passageiros, a empresa está autorizada a operar as linhas, todos os dias, com horários de domingo – ver lista abaixo.

Água e esgoto

Em relação aos serviços de saneamento, os cachoeirenses podem usar a ouvidoria da Agersa para registrar reclamações como aumento nas contas de água, vazamento de água e extravasamento de esgoto e falta ou melhoria de reparo nos arruamentos após a finalização de obra de saneamento.

Advertisement

Horários vigentes de atendimento dos ônibus

5h às 8h

11h às 14h

17h às 20h