Sai resultado de exame de homem internado com suspeita de coronavírus em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1625

O homem internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim com quadro de insuficiência respiratória, que se enquadrava no protocolo de paciente suspeito de contaminação por coronavírus, teve o resultado dos exames divulgado pela família nesta quinta-feira (19).

Segundo Bruna Sgulmero, parente do homem, o hospital entrou em contato com a família na manhã de hoje e avisou que o teste para Covid-19 deu negativo, o que representa um grande alívio para a família.

O paciente, morador de Cachoeiro de Itapemirim, viajou na semana passada para o Paraná, e fez conexão em um aeroporto de São Paulo. Após o viajante retornar à cidade, apresentou sintomas parecidos com o do coronavírus e foi hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia do município.

Até o resultado do exame, Bruna e a mãe dela, parentes do homem, se mantiveram em quarentena afim de evitar transmissão do vírus caso estivem infectadas por terem tido contato com o paciente.

Ainda segundo a jovem, o familiar deve receber alta nos próximos dias e está com o quadro estável. Ele foi mantido em isolamento na UTI da unidade por precaução.

Bruna, afirmou ainda, que a maior dificuldade neste período foi a dificuldade de conseguir informações sobre o caso no hospital.

Ela também tranquilizou amigos e familiares sobre o caso e deixou um alerta. “Mesmo com resultado negativo, é ainda mais importante falar sobre isso, e dá necessidade de que as pessoas fiquem em casa e cumpram as determinações e orientações de saúde”.

