Rodovia Pedro Cola, em Castelo, continua interditada neste sábado (7)

Desde a última terça-feira (3) a Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, por conta de queda de barreiras e rolamento de pedras. Neste sábado (7), equipes do Departamento de Estradas de Rodagens (DER/ES) estão nos dois trechos bloqueados atuando na limpeza da via.

Um dos trechos sem acesso fica próximo ao Casarão Histórico Fazenda do Centro, na altura do bairro Santa Isabel. Já o outro trecho foi bloqueado na localidade de Nico Andreão, na divisa entre Venda Nova e Castelo, cerca de 15 quilômetros do primeiro ponto interditado.

Desvios

Os motoristas que utilizam a rodovia para se deslocar para Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Venda Nova do Imigrante podem seguir as seguintes rotas alternativas:

A alternativa para quem sai de Venda Nova em direção a Cachoeiro é seguir continuar pela ES 164. Para Alegre, o caminho é solução é seguir na 262 e o restante do trajeto pela ES 181 para Muniz Freire e depois pela BR 482.

Quem está em Castelo e quer ir para Venda Nova do Imigrante, a alternativa é passar por Cachoeiro e continuar pela ES 164.

