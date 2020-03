RJ: Prefeitura de Miguel Pereira notifica morte de idosa por coronavírus

O Brasil acaba de registrar a segunda morte por causa do coronavírus. O caso mais recente foi registrado na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.

A Prefeitura de Miguel Pereira utilizou as redes sociais na tarde desta terça-feira (17) para informar que a vítima é uma idosa, de 63 anos.

“A paciente, que trabalhava na capital do Rio de Janeiro, esteve em contato direto com sua empregadora, que chegou da Itália e testou positivo ao COVID-19. A mesma deu entrada no Hospital Municipal Luiz Gonzaga já em quadro grave, vindo diretamente de seu ambiente de trabalho para a unidade de saúde”, diz trecho da nota.