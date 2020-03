Rio Itabapoana transborda e deixa casas e ruas alagadas em Mimoso do Sul

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 906

Parte dos moradores do distrito de Itabapoana, em Mimoso do Sul, acordaram na manhã deste domingo (1) com casas e ruas alagadas, após as intensas chuvas que caíram nesta noite na região.

O Rio Itabapoana, continua subindo, segundo a Defesa Civil, que já orientou à população ribeirinha a se retirar e procurar abrigo seguro em casas de parentes e amigos.

Até o momento nenhuma ocorrência mais grave foi registrada, mas o órgão orienta que moradores fiquem atentos, principalmente, quem reside próxima a encostas.

