Rede de supermercados comercializa álcool gel a R$ 30,00 em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 91

Advertisement

Advertisement

Consumidores reclamam da prática de preço abusivo por parte de uma rede de supermercados, com lojas nos bairros Novo Parque, Zumbi e Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, e na cidade de Vargem Alta.

O supermercado está comercializando álcool em gel 500 gramas no valor de R$ 29,99, preço acima do praticado na cidade, que varia de R$ 15,90 a R$ 20,00, segundo apurado pela reportagem com base no aplicativo Menor Preço.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Ministério Público Estadual (MPES) afirma que tal prática é considerada abusiva com sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e ainda no Crime Contra as Relações de Consumo.

O Procon de Cachoeiro informou, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura, que vai encaminhar equipes de fiscalização aos estabelecimentos da rede.

Em contato com a gerencia do Supermercado Frigolima, a reportagem foi informada que o preço hoje praticado se deve ao reajuste feito por parte do fornecedor, que não se trata de uma prática abusiva e que o estabelecimento já foi notificado pelo Procon e está fazendo o levantamento das notas fiscais para apresentar sua defesa.

Advertisement