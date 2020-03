Quedas de barreiras isolam comunidades do interior de Conceição do Castelo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 187

Localidades do interior de Conceição do Castelo estão isoladas por conta das fortes chuvas que caíram durante a noite deste domingo (1º) e madrugada de segunda (2). Segundo o prefeito Christiano Spadetto, muitas barreiras desabaram sobre as estradas que ligam o interior à sede do município.

“Na parte mais baixa está mais complicado. Alguns córregos transbordaram e há barreiras caídas nas vias. As comunidades mais afetadas são Formosa, Conquista, Santo Antônio do Areão, São José da Bela Vista e Cantinho do Céu”, afirma.

A Defesa Civil municipal está percorrendo as localidades e a prefeitura trabalha para a desobstrução das vias.

