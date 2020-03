Quase 1,3 mil capixabas estão desalojados após chuvas no ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 101

Após as intensas chuvas que caíram no Espírito Santo nos últimos dias, 1.275 capixabas estão desalojadas – situação em que as pessoas precisam deixar suas casas, mas não precisam de abrigo do governo – e de desabrigadas – quando necessitam de abrigo do governo – em 12 municípios, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

Alfredo Chaves tem 250 desalojados. Em Apiacá, 20 pessoas estão fora de casa após as fortes chuvas e em Viana, município mais atingido desta última vez, 577 tiveram que deixas suas residências por riscos hidrológicos.

Para esta sexta-feira (6), o Inpe prevê mais chuvas. A Zona de Convergência se afasta da região Sul e segue para o Norte capixaba, mas o tempo ainda fica instável no Caparaó, Centro Sul e região Serrana.