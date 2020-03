Projeto social busca recursos para construção de sede em Atílio Vivácqua

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 31

Um projeto social sem fins lucrativos que trabalha com reforma de cadeiras de roda, camas hospitalares, cadeiras de banho, muletas, entre outros utensílios, busca recursos para concluir a construção de sua sede em Atílio Vivácqua.

Criado em 2016, por Aparecida Soncini, seu marido Eberson Bento e a filha Gessyca Colli, o Projeto Adonai presta serviços voluntários a pessoas acamadas, acidentados e crianças com necessidades especiais de todo o Sul do Espírito Santo.

“O projeto teve início quando presenciei a dificuldade que minha cunhada estava passando ao carregar seu filho de 16 anos no colo, desde então trabalhamos de forma voluntária para essas pessoas, além de fazermos campanhas. Outra atividade que fazemos é juntar cobre e alumínio para comprar fraldas e leites especiais para fazer as doações”, conta Aparecida.

Neste domingo (8) acontece o Encontro de Trilheiros de Atílio Vivácqua, no Scarpão, antigo Parque de Exposições do município, e parte do lucro do evento será revertida para a construção da sede da Adonai, que se encontra em fase de acabamento.

“O projeto começou em uma fase difícil das nossas vidas, agora podemos ajudar pessoas que passam por dificuldades. Com a construção da nossa sede, que está em fase de acabamento, poderemos atender melhor as pessoas que precisam. Nesta etapa precisamos por o forro PVC, pintar as paredes e comprar os móveis do projeto”, destaca.

O encontro é uma realização da equipe Tiko Motos e do YouTuber Juliano Gava. As inscrições para os trilheiros tem início às 7h, seguido de um café da manhã e benção aos participantes. A trilha começa a partir das 9h e será encerrado por volta das 12h com um almoço.

Os interessados em ajudar no projeto Adonai, podem entrar em contato pelo telefone (28)99956-3648 e falar diretamente com Aparecida. Ela afirma que qualquer tipo de ajuda é bem-vinda para que o projeto se mantenha firme e ajudando ainda mais pessoas.

